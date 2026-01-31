وزير الأوقاف: الانتقال من التنظير إلى التطبيق أساس بناء الإنسان والمجتمع

وأكد الخلايلة، خلال لقائه مديري المديريات في الوزارة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، أهمية تجسيد القيم الإيمانية التي شكّلت ركيزة أساسية في مسيرة الأمة، والانتقال من إطار التنظير إلى التطبيق العملي في بناء الإنسان والمجتمع.
وشدّد الوزير على ضرورة تطوير العمل بما ينسجم مع خريطة تحديث القطاع العام والتوجيهات الملكية السامية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، من خلال تعزيز منظومة العمل المؤسسي، وتحقيق الإبداع والابتكار في المجالات الدينية والاجتماعية والتنموية.
وجرى خلال اللقاء استعراض إنجازات الوزارة في مختلف مجالات: التشريع، وإدارة الوعظ والإرشاد، وشؤون المساجد والمراكز القرآنية، والحج والعمرة، والزكاة، والتحول الرقمي، إضافة إلى رعاية المقدسات الإسلامية وتنمية الوقف واستثماره.
إنارة قبة الصخرة المشرفة من الداخل.
وفي شؤون المساجد، زوّدت الوزارة 500 مسجد بأنظمة الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، وأنشأت مزرعة للطاقة الشمسية في منطقة القطرانة لتزويد مساجد محافظة الكرك بالطاقة الكهربائية، إلى جانب تنفيذ مشاريع حصاد مائي لـ30 مسجدًا، وفرش 160 مسجدًا، وتركيب أنظمة صوت في 400 مسجد، وربط جميع مساجد معان والأغوار الشمالية بالأذان الموحّد.
وفي مجال الحج والعمرة، حصلت الوزارة للعام الثاني على التوالي على جائزة «لبّيتم» الفضية للتميّز في خدمات الحج، تقديرًا لأدائها المتميّز في مجالات الإدارة والتنظيم والسكن والإعاشة والنقل والرعاية الصحية، للحجاج الأردنيين البالغ عددهم 12,500 حاج. كما أدّى العمرة خلال العام الماضي 541 ألف معتمر من الأردن.
وفي قطاع التعليم الشرعي، افتتحت الوزارة خلال العام الماضي 270 دار قرآن للذكور والإناث وذوي الإعاقة، شارك فيها أكثر من 200 ألف طالب وطالبة. وشارك في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم في نسختها المحلية أكثر من 2000 متسابق، وفي النسخة الدولية 96 متسابقًا من 49 دولة، كما تم منح 215 شهادة حافظ و6751 شهادة مستويات، إضافة إلى طباعة 20 ألف نسخة من مناهج الدارسين و4 آلاف نسخة من كتب الإجازة.
أما في مجال البرامج الوقفية، فقد تم صرف 7.474 مليون دينار استفاد منها 25,850 مستفيدًا، إضافة إلى برنامج المصحف الشريف. وبلغت إيرادات مؤسسة تنمية أموال الأوقاف أكثر من 7 ملايين دينار، فيما وصلت موجوداتها إلى نحو 38 مليون دينار، وتجاوزت أرباح الوقف النقدي مليوني دينار.
وارتفعت أرباح صندوق الحج خلال العام الماضي بنسبة 13% لتبلغ 24.5 مليون دينار، فيما بلغت موجوداته نحو 421 مليون دينار، حيث سيجري توزيع 18.6 مليون دينار على المدّخرين بنسبة 4.8%، في حين بلغت حصة المضارب 7 ملايين دينار.
وفي مجال الزكاة، استفادت من برامج صندوق الزكاة 249,719 أسرة، بإجمالي إنفاق بلغ 33.3 مليون دينار، شملت مساعدات نقدية شهرية بقيمة 2.576 مليون دينار لـ4800 أسرة فقيرة ومحتاجة، وكفالة أيتام بقيمة 770 ألف دينار، إضافة إلى مساعدات طارئة بقيمة 150 ألف دينار، وطرود وقسائم بقيمة 842 ألف دينار.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أنهت الوزارة أتمتة 12 خدمة لتسهيل وتبسيط الإجراءات، وأطلقت تطبيقًا خاصًا بها، وأنشأت سجلًا وقفيًا، وربطًا بينيًا مع دائرتي الأراضي والمساحة والأحوال المدنية والجوازات، إضافة إلى تركيب جدار ناري للأمن السيبراني وإعادة تأهيل الحواسيب.
كما تم خلال اللقاء استعراض محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام (2026–2030)، والخطة التنفيذية لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي.
وأظهرت نتائج مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية (2024–2025) تحسّنًا ملحوظًا في أداء وزارة الأوقاف، حيث ارتفع متوسط الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية إلى 57.68%، مقارنة بـ36% في الدورة الأولى، بما يؤكد مضيّ الوزارة قدمًا في مسار التحديث الإداري وترسيخ ثقافة النزاهة في العمل المؤسسي.
-
أخبار متعلقة
-
تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزًا تُعنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة
-
ديوان المحاسبة يشارك بإطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025
-
إطلاق بطاقات الدفع المسبق لخدمات طريق (الحرانة – العمري)
-
تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط
-
السفير الهندي: شراكة أردنية - هندية متنامية في مختلف المجالات
-
أمانة عمّان تفتتح متنزه حي الجندي وتطلق المرحلة الثانية من مشروع بركة البيبسي
-
بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة
-
"الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة