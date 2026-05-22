وزير الأوقاف السوري يزور مقر البعثة الأردنية في مكة

الوكيل الإخباري- زار وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري، مساء الخميس، مقر بعثة الحج الأردنية في مكة المكرمة، حيث كان في استقباله وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة وعدد من المسؤولين في البعثة.

واطلع الخلايلة الوفد السوري على التجربة الأردنية في تسيير شؤون الحجاج، وآليات تقديم الخدمات والرعاية لهم، والخطط التنظيمية والإدارية المعتمدة خلال موسم الحج، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.