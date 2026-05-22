وزير الأوقاف السوري يزور مقر البعثة الأردنية في مكة

واطلع الخلايلة الوفد السوري على التجربة الأردنية في تسيير شؤون الحجاج، وآليات تقديم الخدمات والرعاية لهم، والخطط التنظيمية والإدارية المعتمدة خلال موسم الحج، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا المتعلقة بشؤون الحج وتسيير البعثات، وتبادلا الخبرات في المجالات التنظيمية والخدمية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين تفجيرا قرب مبنى وزارة الدفاع في دمشق
-
تنشيط السياحة تقيم حفل استقبال في موسكو بمناسبة عيد الاستقلال
-
بلدية إربد تباشر استحداث طريق جديدة في منطقة المنارة
-
العيسوي يعزي الحجايا والجعافرة والمشارقة وأبو طالب
-
البلبيسي تترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتطوير مؤشر تحديث القطاع العام
-
الموافقة على توسعة السوق الحرة في مركز حدود المعبر الجنوبي بالعقبة
-
ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان سبل تعزيز التعاون وأبرز تطورات المنطقة
-
وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في منطقة الجميزة بمكة المكرمة