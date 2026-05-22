الجمعة 2026-05-22 01:28 ص

وزير الأوقاف السوري يزور مقر البعثة الأردنية في مكة

وزير الأوقاف السوري يزور مقر البعثة الأردنية في مكة
وزير الأوقاف السوري يزور مقر البعثة الأردنية في مكة
 
الجمعة، 22-05-2026 12:06 ص

الوكيل الإخباري-   زار وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري، مساء الخميس، مقر بعثة الحج الأردنية في مكة المكرمة، حيث كان في استقباله وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة وعدد من المسؤولين في البعثة.

اضافة اعلان


واطلع الخلايلة الوفد السوري على التجربة الأردنية في تسيير شؤون الحجاج، وآليات تقديم الخدمات والرعاية لهم، والخطط التنظيمية والإدارية المعتمدة خلال موسم الحج، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.


كما بحث الجانبان عدداً من القضايا المتعلقة بشؤون الحج وتسيير البعثات، وتبادلا الخبرات في المجالات التنظيمية والخدمية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا: أزمة إيران لا يمكن حلها إلا عبر الدبلوماسية

عربي ودولي روسيا: صادرات الحبوب تسجل نموًا بنحو 55%

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

وزير الأوقاف السوري يزور مقر البعثة الأردنية في مكة

أخبار محلية وزير الأوقاف السوري يزور مقر البعثة الأردنية في مكة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يطالب إيران بتسليم اليورانيوم وعدم فرض رسوم على مضيق هرمز

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي واشنطن تفرض عقوبات على نواب وضباط لبنانيين على خلفية صلتهم بحزب الله

علم ايران

عربي ودولي مصدران: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران

الأمم المتحدة: الاحتلال يجبر 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيمات الضفة

فلسطين أوتشا: النظام الصحي يعاني من ضغط هائل في غزة

علم الكويت.

عربي ودولي النيابة الكويتية تحيل متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة



 
 






الأكثر مشاهدة

 