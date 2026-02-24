الثلاثاء 2026-02-24 01:29 م

وزير الأوقاف: الوزارة استعدت لرمضان بتجهيز المساجد والأئمة للتراويح وجلسات الوعظ والإرشاد

الثلاثاء، 24-02-2026 12:53 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الوزارة باشرت استعداداتها لشهر رمضان المبارك بتجهيز المساجد والعناية فيها لاستقبال صلاة التراويح وقيام الليل والاعتكاف ودروس الوعظ والإرشاد.اضافة اعلان


وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة كلفت الأئمة وعدد من المتطوعين من خارج الوزارة لتأمين المساجد بالأئمة والواعظين لإقامة صلاة التراويح وجلسات الوعظ والإرشاد خلال الشهر الفضيل.

وأضاف أن الوزارة تقيم هذا العام المسابقة الهاشمية للقرآن الكريم في دورتها 33 وتستضيف متسابقين من 60 دولة عربية وإسلامية وسيتم إعلان نتائجها في ليلة 27 من رمضان أي في ليلة القدر وهي مسابقة دولية وفيها جوائز قيّمة.

وبيّن أن الوزارة تقيم خلال رمضان المجالس العلمية الهاشمية ويشارك فيها علماء من دول عربية وإسلامية وفي كل أسبوع يتم التطرق لموضوع محدد في القرآن الكريم والسنة النبوية والتشريع الإسلامي وغيرها.

وأشار إلى إقامة المسابقة الهاشمية للقرآن بنسختها المحلية للذكور والإناث أيضا.
 
 


