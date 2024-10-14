وزير الأوقاف: الوصاية الهاشمية تحافظ على هوية القدس

وأشار الخلايلة، خلال لقاء عقده اليوم الاثنين في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس، مع رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة بالملتقى الأردني المقدسي الثالث، بحضور أمين عام الوزارة، الدكتور عبدالله العقيل، إلى أن الوصاية الهاشمية تعبر عن الروابط الدينية والتاريخية العميقة للهاشميين بالمدينة المقدسة.
ولفت إلى أن موظفي مديرية "أوقاف القدس" يتصدون يوميًا لتحديات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى تشويه وتحريف إرثنا وهويتنا العربية الإسلامية، مؤكدا جهودهم المستمرة في أعمال الصيانة والإعمار التي حافظت على المسجد الأقصى.
وحذر وزير الأوقاف من محاولات الاحتلال لتغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
وانطلقت أعمال الملتقى الذي نظمته جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، السبت الماضي، تحت عنوان "القدس في عيون العرب"، بمشاركة 70 شخصا من مصر، والسعودية، وليبيا، والجزائر، والمغرب، والكويت، واليمن، إضافة إلى الأردن.
وأوضحت رئيسة الملتقى، الدكتورة ربيحة المجالي، أن الهدف من الملتقى هو تعزيز الوعي بقضية القدس وتراثها، وفضح ممارسات الاحتلال واعتداءاته، ودور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، إضافة إلى التعريف بتاريخ الأردن وتراثه وزيارة المواقع التاريخية والأثرية.
بترا
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