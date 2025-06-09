وزير الأوقاف: حالتان من الحجاج ما تزالان في المستشفى

الوكيل الإخباري- كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الاثنين، أن حالتين من الحجاج ما تزالان في أحد المستشفيات بالسعودية.

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وأضاف أن الوضع الصحي للحالتين مستقر، وهما تحت متابعة مباشرة من قبل البعثة الطبية الأردنية المرافقة.