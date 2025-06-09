وزير الأوقاف: حالتان من الحجاج ما تزالان في المستشفى

وأضاف أن الوضع الصحي للحالتين مستقر، وهما تحت متابعة مباشرة من قبل البعثة الطبية الأردنية المرافقة.
وأشار الخلايلة إلى أن الخطة التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن موسم الحج للعام الحالي جرى تطبيقها بنسبة 100% من عمّان إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والعودة إلى عمّان.
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