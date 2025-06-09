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وزير الأوقاف: حالتان من الحجاج ما تزالان في المستشفى

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.
محمد الخلايلة
 
الإثنين، 09-06-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري-   كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الاثنين، أن حالتين من الحجاج ما تزالان في أحد المستشفيات بالسعودية.

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وأضاف  أن الوضع الصحي للحالتين مستقر، وهما تحت متابعة مباشرة من قبل البعثة الطبية الأردنية المرافقة.


وأشار الخلايلة إلى أن الخطة التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن موسم الحج للعام الحالي جرى تطبيقها بنسبة 100% من عمّان إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والعودة إلى عمّان.

 
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