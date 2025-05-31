السبت 2025-05-31 08:52 م
 

وزير الأوقاف: حجاج البعثة الأردنية أدوا العمرة ويقيمون الآن بمساكنهم

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.
 
السبت، 31-05-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، السبت، اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة.

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وقال الخلايلة  إن حجاج البعثة الأردنية أدَّوا العمرة في مكة ويقيمون الآن بأماكن سكنهم، مشيرا إلى أن الحجاج سفراء لبلادهم.


وتفقد الوزير السبت، حجاج عرب 1948 في مقرّ إقامة تابع لهم في مكة المكرمة والذي يضم عددا منهم.


واستمع الخلايلة عقب أداء صلاة الظهر مع حجاج عرب 1948 إلى ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم؛ مؤكدا أن الأردن اعتاد على تقديم الخدمة لكل إخوته العرب.


وأشاد الحجاج بالخدمات المقدّمة لهم في حديث مع الوزير.


ولفت إلى أن ما يهم الوزارة هو تقديم أفضل خدمة لحجاج البعثة الأردنية التي تضم عرب 1948.
وشدّد الخلايلة على أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للحجاج.


ودعا الخلايلة أن يحفظ الله الأردن وفلسطين في هذه الأيام المباركة؛ معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية للخدمات التي تقدمها للحجاج بهذا الموسم.


وبخصوص ملاحظة بعض الحجاج حول الأسعار قال الخلايلة، إنها مقاربة لأسعار الأردنيين منوها إلى أن ما يجري دفعه يكون موضحا للحجاج.


وشدد الوزير على أن الوزارة تعامل حجاج عرب 1948 كما يعامل الحاج الأردني.

 
gnews

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