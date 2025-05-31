وزير الأوقاف: حجاج البعثة الأردنية أدوا العمرة ويقيمون الآن بمساكنهم

وتفقد الوزير السبت، حجاج عرب 1948 في مقرّ إقامة تابع لهم في مكة المكرمة والذي يضم عددا منهم.
واستمع الخلايلة عقب أداء صلاة الظهر مع حجاج عرب 1948 إلى ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم؛ مؤكدا أن الأردن اعتاد على تقديم الخدمة لكل إخوته العرب.
وأشاد الحجاج بالخدمات المقدّمة لهم في حديث مع الوزير.
ولفت إلى أن ما يهم الوزارة هو تقديم أفضل خدمة لحجاج البعثة الأردنية التي تضم عرب 1948.
وشدّد الخلايلة على أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للحجاج.
ودعا الخلايلة أن يحفظ الله الأردن وفلسطين في هذه الأيام المباركة؛ معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية للخدمات التي تقدمها للحجاج بهذا الموسم.
وبخصوص ملاحظة بعض الحجاج حول الأسعار قال الخلايلة، إنها مقاربة لأسعار الأردنيين منوها إلى أن ما يجري دفعه يكون موضحا للحجاج.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعامل حجاج عرب 1948 كما يعامل الحاج الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق حملة للتوعية بأضرار التدخين والترويج لعيادات الإقلاع
-
أبو صعيليك: إدخال الذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف
-
ولي العهد يوجه لبث مباراة الأردن وعمُان عبر الشاشات
-
وزير الإدارة المحلية يهنئ مجلس نقابة المهندسين
-
“التربية” تسعى إلى رفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني التطبيقي إلى 50%
-
جلسة بمنتدى تواصل 2025 تناقش المستجدات في التعليم المهني والتقني
-
"تواصل" يناقش واقع ريادة الأعمال في الأردن
-
اتفاقية بين "الأردنية" و"واترلو" الكندية لتعزيز التعاون الأكاديمي