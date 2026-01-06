وزير الأوقاف: حصة الأردن من موسم الحج المقبل 8 آلاف حاج و4500 من عرب 48

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن حصة الأردن من موسم الحج المقبل تبلغ 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من عرب 48.



وقال الخلايلة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات الحج لهذا العام، إن عدد المواطنين الذين سجلوا عبر منصة الحج بلغ نحو 28 ألف مواطن.



وأوضح أن اختيار الحجاج لهذا الموسم جرى وفق المعايير المعتمدة، حيث تم اعتماد مواليد 31 آذار 1954 فما دون، مشيرًا إلى أن الوزارة استكملت جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان سير موسم الحج بسلاسة، وبما يوفر أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين.



ودعا الخلايلة الحاصلين على تأشيرات الحج إلى مراجعة مديريات الأوقاف في مختلف محافظات المملكة لاستلام تصاريح الحج اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

