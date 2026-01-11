وزير الأوقاف: سيتم إطلاق خطة للتوعية بأهمية النظافة

10:41 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إن الالقاء العشوائي للنفايات ينافي تعليمات الدين الإسلامي مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة للتوعية بهذا الجانب اضافة اعلان





وأضاف الخلايلة أن وزارة الأوقاف قامت بإعداد خطة كاملة تشمل دروس توعوية والتركيز في خطب الجمعة على أهمية النظافة إضافة لإعداد مراكز صيفية للقرآن تحت بند النظافة من الإيمان وذلك لغرس قيم وأهمية النظافة لدى مرتادين هذه المراكز





