الأحد 2026-01-11 01:07 م

وزير الأوقاف: سيتم إطلاق خطة للتوعية بأهمية النظافة

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة
 
الأحد، 11-01-2026 10:41 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إن الالقاء العشوائي للنفايات ينافي تعليمات الدين الإسلامي مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة للتوعية بهذا الجانباضافة اعلان


وأضاف الخلايلة أن وزارة الأوقاف قامت بإعداد خطة كاملة تشمل دروس توعوية والتركيز في خطب الجمعة على أهمية النظافة إضافة لإعداد مراكز صيفية للقرآن تحت بند النظافة من الإيمان وذلك لغرس قيم وأهمية النظافة لدى مرتادين هذه المراكز
 
 


