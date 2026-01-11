وزير الأوقاف: سيتم إطلاق خطة للتوعية بأهمية النظافة

وأضاف الخلايلة أن وزارة الأوقاف قامت بإعداد خطة كاملة تشمل دروس توعوية والتركيز في خطب الجمعة على أهمية النظافة إضافة لإعداد مراكز صيفية للقرآن تحت بند النظافة من الإيمان وذلك لغرس قيم وأهمية النظافة لدى مرتادين هذه المراكز
-
