وزير الأوقاف: عملية تفويج بعثة الحج الأردنية لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل

وأضاف في تصريحات صحفية قبيل تفويج البعثة الإعلامية إلى عرفات أن عملية التفويج لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل؛ منوّها لوجود دروس وعظ وإرشاد للحجاج في عرفات إضافة لتوفر الطعام والشراب ومكيفات التبريد.
وجدّد التأكيد على ضرورة عدم الخروج من خيم عرفات تحديدا في ساعات الحرّ من العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا.
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