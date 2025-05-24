وزير الأوقاف: كونوا خير سفراء للأردن في حجكم

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الوكيل الإخباري- دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، السبت، حجاج بيت الله الحرام إلى أن يكونوا خير سفراء لبلدهم العربي الهاشمي، وأن يتقوا الله ويتحلوا بالصبر والإيثار في مواجهة مشاق رحلة الحج. اضافة اعلان





وأوصى الخلايلة، خلال حفل وداع قافلة حجاج أردنيين، بضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات البعثة الإدارية والإرشادية، والجهات الرسمية السعودية المنظمة للحج.



وأكد أن الوزارة دأبت سنويًا على إقامة حفل تكريمي لوداع وتفويج الحجاج، مشددًا الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتسهيل أداء الحجاج الأردنيين لمناسكهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وذلك وفق خطة متكاملة أعدّتها الوزارة لتنظيم إجراءات النقل والإقامة والإعاشة، بأعلى معايير الجودة، منذ مغادرة الحجاج أرض المملكة وحتى عودتهم.



ورعى وزير الأوقاف حفل وداع القافلة بحضور القائم بأعمال السفارة السعودية في المملكة، محمد مؤنس، من مدينة حجاج الجيزة جنوبي العاصمة، إلى الديار المقدسة.



ويبلغ عدد حجاج الأردن للموسم الحالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4,500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية، تضم مرشدين وإداريين وكادرًا طبيًا وإعلاميًا.



وتعتزم وزارة الأوقاف، خلال اليومين المقبلين، استكمال تفويج الحجاج الأردنيين المسافرين برًا، بالتعاون مع الجهات المعنية، عبر معبر المدورة باتجاه المدينة المنورة، ومن ثم إلى مكة المكرمة.



وسيُعتمد في عملية النقل أسطول من الحافلات الحديثة، بحيث لا يتجاوز عمر الحافلة الأوروبية المنشأ عشر سنوات، وخمس سنوات لغير الأوروبية، بعد إخضاعها لفحوصات فنية دقيقة في محطات معان، والمدورة، وتيماء، تحت إشراف فنيي إدارة السير المركزية.



كما تم تخصيص 15 حافلة احتياطية ترافق القوافل على طول الطريق، لضمان التعامل السريع مع أي أعطال أو طوارئ قد تطرأ خلال الرحلة.

