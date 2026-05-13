وزير الأوقاف: محاسبة أي شركة حج وعمرة يثبت تورطها بالنصب أو الاحتيال

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأربعاء، إن الشركات المخصصة لتقديم خدمات الحج والعمرة تخضع لكفالات مالية، مؤكداً أن أي عملية نصب أو احتيال من هذه الشركات تستوجب محاسبة المسؤولين عنها من الوزارة.

وأضاف الخلايلة، أن الوزارة تضمن إعادة أموال أي حاج أردني يتعرض للاحتيال من شركات الحج، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة المخالفة قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.