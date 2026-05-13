وزير الأوقاف: محاسبة أي شركة حج وعمرة يثبت تورطها بالنصب أو الاحتيال

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الأربعاء، 13-05-2026 09:52 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأربعاء، إن الشركات المخصصة لتقديم خدمات الحج والعمرة تخضع لكفالات مالية، مؤكداً أن أي عملية نصب أو احتيال من هذه الشركات تستوجب محاسبة المسؤولين عنها من الوزارة.

وأضاف الخلايلة،  أن الوزارة تضمن إعادة أموال أي حاج أردني يتعرض للاحتيال من شركات الحج، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة المخالفة قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.


وأوضح أن كل من يحاول ممارسة أعمال الحج بطرق غير قانونية تتم إحالته إلى المدعي العام، مشيرا إلى أن الوزارة أحالت جميع الإعلانات المخالفة التي جرى رصدها خلال الأيام الماضية إلى الجهات القضائية المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحابها.

 
 


