وزير الأوقاف: نرفض تصوير الأسر العفيفة أثناء تقديم المساعدات

جانب من المؤتمر
 
الثلاثاء، 24-02-2026 01:35 م

الوكيل الإخباري-   رفض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة القيام بتصوير الأسر العفيفة أثناء تقديم المساعدات الإنسانية لهم خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالاستياء عندما يرى صور الأسر التي تتلقى المساعدات، مؤكدا أن الدين الإسلامي يحث على الصدقات بالخفاء وليس على العلن من أجل التصوير والنشر على وسائل الإعلام.

وأضاف أن هذا الأمر لا يليق بكرامة الشعب الأردني، وبأن أي شخص يرغب بتقديم المساعدات فإن سيبحث عن الأسر العفيفة على أرض الواقع وسيتصدق عليها دون أي تصوير.

وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تقيم موائد إفطار في المناطق النائية ولديها قواعد برفض التصوير وخاصة التصوير داخل المنازل أو تصوير رب الأسرة.

وبيّن أن الوزارة ستسدد في رمضان ديون عن أكثر من 100 غارمة تصل ديونهم لنحو 2000 دينار.

 
 


