وزير الأوقاف والسفير الأردني يتفقدان أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة، والسفير الأردني لدى السعودية هيثم أبو الفول، الجمعة، أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في منطقة جرول بمكة المكرمة، واطلعا على مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل مقار إقامتهم.

وأكد الخلايلة، خلال الجولة، حرص بعثات الحج الأردنية على متابعة أوضاع الحجاج الأردنيين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مشيرا إلى أن فرق البعثات المختلفة تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم.



واستمع الخلايلة والسفير الأردني إلى ملاحظات الحجاج المتعلقة بالخدمات المقدمة وآليات التنقل والإقامة.