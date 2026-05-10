وزير الأوقاف يؤكد أهمية دور الإعلام في إبراز جهود خدمة الحجاج خلال موسم الحج

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الأحد، أهمية الدور الإعلامي في نقل الصورة الحقيقية لجهود خدمة الحجاج خلال موسم الحج.

وأوضح الخلايلة، خلال لقائه أعضاء من البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين، بحضور المدير العام للحج والعمرة مجدي البطوش، أن الإعلام يمثل شريكا أساسيا في إبراز الجهود الوطنية المبذولة لخدمة الحجاج، داعيا إلى نقل الأخبار بمصداقية ودقة، وإظهار الصورة المشرقة للأردن والرسالة السامية لموسم الحج.