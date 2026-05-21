وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة ويؤكد استمرار متابعة الخدمات

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.





وشملت الجولة، زيارة مقار إقامة الحجاج في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، حيث استمع الخلايلة إلى ملاحظات الحجاج واحتياجاتهم، مؤكدا حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأردنيين.



كما زار الخلايلة مقر البعثة الطبية في المنطقة، للاطمئنان على واقع الخدمات الطبية والصحية المقدمة للحجاج.



وأكد الخلايلة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم، مشيدا بجهود الكوادر الإدارية والطبية والإرشادية العاملة ضمن بعثات الحج الأردنية.



كما اطمأن على سير عمليات التفويج والتنقل، ومستوى الخدمات الصحية والإدارية المقدمة للحجاج، في إطار متابعة متواصلة تهدف إلى تيسير أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.





