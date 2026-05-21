وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في منطقة الجميزة بمكة المكرمة

الوكيل الإخباري- واصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، الخميس، تفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشملت الجولة زيارة مقار إقامة الحجاج في منطقة الجميزة بمكة المكرمة حيث استمع الخلايلة إلى ملاحظات الحجاج واحتياجاتهم، مؤكدا حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأردنيين.