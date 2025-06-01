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وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة استعدادًا ليوم عرفة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
 
الأحد، 01-06-2025 09:17 ص
الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أوضاع الحجاج الأردنيين في أماكن إقامتهم بمكة المكرمة، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم، قبيل تفويجهم إلى عرفات فجر الخميس المقبل.اضافة اعلان


وشدّد الخلايلة على أهمية توافر كافة التسهيلات التي تكفل أداء مناسك الحج بسهولة ويُسر، في ظل منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمتهم، مؤكداً الحرص على توفير كافة أوجه الرعاية للحجاج الأردنيين وحجاج مسلمي عام 1948.

واستمع الوزير إلى ملاحظات الحجاج، موجّهاً أعضاء البعثة الإرشادية والإدارية بمتابعة احتياجات الحجاج، والتدخل بسرعة لمعالجة أي مشكلة، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين.

ورافق الخلايلة في جولته أعضاء البعثة الإعلامية، ومديرو الحج والعمرة، المهندس مجدي البطوش، وصندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة.
 
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