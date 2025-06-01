وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة استعدادًا ليوم عرفة

وشدّد الخلايلة على أهمية توافر كافة التسهيلات التي تكفل أداء مناسك الحج بسهولة ويُسر، في ظل منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمتهم، مؤكداً الحرص على توفير كافة أوجه الرعاية للحجاج الأردنيين وحجاج مسلمي عام 1948.
واستمع الوزير إلى ملاحظات الحجاج، موجّهاً أعضاء البعثة الإرشادية والإدارية بمتابعة احتياجات الحجاج، والتدخل بسرعة لمعالجة أي مشكلة، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين.
ورافق الخلايلة في جولته أعضاء البعثة الإعلامية، ومديرو الحج والعمرة، المهندس مجدي البطوش، وصندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة.
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