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وزير الأوقاف يتفقد الحجاج في مكة المكرمة

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
 
الإثنين، 02-06-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-   واصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين، جولاته التفقدية للاطمئنان على الحجاج الأردنيين في أماكن سكناهم في مكة المكرمة حيث زار أماكن سكن الحجاج في منطقة الحفاير.

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والتقى الخلايلة خلال الزيارة التفقدية الحجاج واستمع لملاحظاتهم موعزا لأعضاء البعثة الإرشادية والإدارية بالاستجابة للملاحظات ومتابعتها وتلبية جميع طلبات الحجاج، مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة للحجاج من قبل شركات الحج وكوادر الوزارة ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل راحة ويسر.


وشملت الزيارة تفقد البعثة الطبية، حيث اطمأن الوزير على صحة مراجعي العيادات الطبية وقابل عددا من الكوادر الطبية الذين يقدمون الرعاية الصحية للحجاج في أحد الفنادق.


من جانبهم، قدم عدد من الحجاج شكرهم للوزير معربين عن رضاهم من مستوى الخدمات المقدمة من قبل كوادر الوزارة وشركات الحج.

 
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