وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد

وأكد الخلايلة أهمية الدور الإنساني والصحي الذي يضطلع به المستشفى في خدمة المرضى، مشيدًا بجهود صندوق الزكاة والقائمين على المستشفى في تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين.
وتخلل الإفطار جولة تفقدية في المبنى الجديد للمستشفى، اطّلع خلالها الحضور على مراحل العمل فيه والتوسعات الهادفة إلى تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
