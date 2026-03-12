وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد

03:47 م

الوكيل الإخباري- أقام مستشفى المقاصد الخيرية إفطارًا رمضانيًا، برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وبحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المستشفى وأطباء الاختصاص وكوادره.





وأكد الخلايلة أهمية الدور الإنساني والصحي الذي يضطلع به المستشفى في خدمة المرضى، مشيدًا بجهود صندوق الزكاة والقائمين على المستشفى في تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين.



وتخلل الإفطار جولة تفقدية في المبنى الجديد للمستشفى، اطّلع خلالها الحضور على مراحل العمل فيه والتوسعات الهادفة إلى تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





