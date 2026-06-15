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وزير الأوقاف يرعى الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
 
الإثنين، 15-06-2026 12:37 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن مجرد انتقال جغرافي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بل مثلت مشروعاً حضارياً متكاملاً لبناء الإنسان والمجتمع، ورسخت قيماً راسخة في التخطيط والعمل والتكافل والتعاون ووحدة الصف.

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جاء ذلك خلال رعايته الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة للعام الهجري 1448 في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، طيب الله ثراه، في منطقة العبدلي.


وقال الخلايلة إن الهجرة النبوية حملت في طياتها قيماً إيمانية ومبادئ إنسانية خالدة، شكلت مدرسة يتعلم منها المسلمون دروس الصبر والإعداد والأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى، مبيناً أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدّم نموذجاً متكاملاً في التخطيط السليم وبناء المجتمع على أسس ثابتة بعيداً عن العشوائية والارتجال.

 
 


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