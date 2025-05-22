وزير الأوقاف يرعى حفل تفويج الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة السبت

وتحرص وزارة الأوقاف سنويًا على إقامة حفل تكريمي لوداع حجاج بيت الله الحرام، لما لهذه المناسبة من أهمية ومكانة عظيمة في ديننا الإسلامي الحنيف، وفي إطار سعيها الدائم إلى تقديم الرعاية الشاملة والإرشاد للحجاج منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين.
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