الخميس 2025-05-22 02:53 م
 

وزير الأوقاف يرعى حفل تفويج الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة السبت

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 22-05-2025 02:24 م
الوكيل الإخباري- يرعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ظهر يوم السبت الموافق 24/5/2025، حفل تفويج قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة، وذلك من مدينة حجاج الجيزة جنوبي العاصمة عمّان.اضافة اعلان


وتحرص وزارة الأوقاف سنويًا على إقامة حفل تكريمي لوداع حجاج بيت الله الحرام، لما لهذه المناسبة من أهمية ومكانة عظيمة في ديننا الإسلامي الحنيف، وفي إطار سعيها الدائم إلى تقديم الرعاية الشاملة والإرشاد للحجاج منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين.


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