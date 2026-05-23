وزير الأوقاف يزور بعثة الحج العسكرية الاردنية

الوكيل الإخباري- زار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أمس الجمعة، بعثة الحجاج العسكرية الأردنية في الديار المقدسة، وكان في استقباله رئيس البعثة العميد الركن احمد السرحان.

ورافق الوزير خلال زيارته سفير المملكة الأردنية الهاشمية في المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم ابو الفول وعدد من مسؤولي وزارة الأوقاف الأردنية.