الأحد 2026-05-24 12:51 ص

وزير الأوقاف يزور بعثة الحج العسكرية الاردنية

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
السبت، 23-05-2026 11:17 م

الوكيل الإخباري-   زار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أمس الجمعة، بعثة الحجاج العسكرية الأردنية في الديار المقدسة، وكان في استقباله رئيس البعثة العميد الركن احمد السرحان.

ورافق الوزير خلال زيارته سفير المملكة الأردنية الهاشمية في المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم ابو الفول وعدد من مسؤولي وزارة الأوقاف الأردنية.


وأشاد الخلايلة بالمستوى المتميز من التنظيم والتنسيق الذي تنفذه بعثة الحجاج العسكرية، والجهود المبذولة من قبل القائمين عليها لتقديم الخدمات والرعاية اللازمة للحجاج، ما يعكس الصورة المشرفة للقوات المسلحة الأردنية.

 
 


