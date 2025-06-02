وزير الأوقاف يزور بعثتي القوات المسلحة والأمن العام

وأطمأن الخلايلة، خلال الجولة التي رافقه فيها مسؤولون في الوزارة وأعضاء البعثة الإعلامية، على أوضاع الحجاج وأعضاء البعثتين، مثمنًا مكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني بإرسال بعثات حج وعمرة سنويًا لأبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، والأجهزة الأمنية من متقاعدين، وعاملين، ومصابين، وذوي شهداء.
كما كرّم الخلايلة خلال الزيارة الحافظين للقرآن الكريم من أعضاء البعثتين.
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