وزير الأوقاف يشارك في ندوة الحج بمدينة جدة

الوكيل الإخباري- شارك وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور أحمد الخلايلة في أعمال ندوة الحج في دورتها التاسعة والأربعين التي انطلقت اليوم الأحد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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وتناقش الندوة التي رعاها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز وبحضور وزير الحج والعمرة السعودي ورئيس لجنة شؤون الحج الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وعدد من الفقهاء والعلماء على مستوى العالم الاسلامي ، القضايا التي تهم وتواجه حجاج بيت الله حيث تقام هذا العام تحت عنوان (الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة).