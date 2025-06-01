وزير الأوقاف يشارك في ندوة الحج بمدينة جدة

وتناقش الندوة التي رعاها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز وبحضور وزير الحج والعمرة السعودي ورئيس لجنة شؤون الحج الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وعدد من الفقهاء والعلماء على مستوى العالم الاسلامي ، القضايا التي تهم وتواجه حجاج بيت الله حيث تقام هذا العام تحت عنوان (الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة).
وتعتبر الندوة منصة معرفية تتيح لأطياف من الفقهاء والعلماء والمهتمين دراسة ومناقشة القضايا المتصلة بالحج والحجيج، وما يهم المجتمع الإسلامي والمسلمين، وتعزيز سبل تبادل الخبرات والتجارب لمواجهة التحديات المعاصرة لأداء شعيرة الحج، وتعزيز ابعادها الشرعية والإنسانية والثقافية في سياق معطيات العصر وتحدياتها.
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