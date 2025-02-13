وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لسكن العائلات العفيفة بمنطقة المكيفتة

وقال الخلايلة، إننا هنا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي نمضي بحكمته لتحقيق الإنجازات نقف معه ونلتف حول مواقف الرجولة التي يسطرها في التاريخ الإنساني في سبيل فلسطيـن وقضايا الأمة.
وأشار الخلايلة، إلى أن مشروع سكن الأسر العفيفة يُعدّ الثاني الذي تنفذه الوزارة بتكلفة 350 ألف دينار، ويشمل بناء 10 وحدات سكنية تبلغ مساحتها 80 مترًا، لافتًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع 8 أشهر.
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