وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمشروع مساكن الأسر العفيفة في دير علا

جانب من وضع حجر الأساس
 
الإثنين، 20-04-2026 11:57 ص

الوكيل الإخباري- وضع رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين، حجر الأساس لمشروع مساكن الأسر العفيفة في منطقة ظهرة الرمل بلواء دير علا في محافظة البلقاء.

وقال الخلايلة، إن افتتاح المشروع يأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بيوم العلم، وهو المشروع الثالث ضمن سلسلة مشاريع صندوق الزكاة السكنية، بعد مشروعي "معاذ بن جبل" في الأغوار الشمالية و"المكيفتة" في البادية الشمالية، كما أن العمل جار على تنفيذ مشاريع مماثلة خلال الفترة المقبلة.


وبين أن المشروع يضم 10 وحدات سكنية، بمساحة 85 مترا مربعا لكل وحدة، وبكلفة إجمالية بلغت نحو 356 ألف دينار، أقيمت على أرض مقدمة من سلطة وادي الأردن.


وأوضح أن مشاريع إسكان الأسر العفيفة التي ينفذها صندوق الزكاة تمثل نموذجا عمليا لمعاني التكافل الاجتماعي في المجتمع الأردني، وتعكس توجيهات الملك عبدالله الثاني في دعم الفئات المحتاجة وتحسين مستوى معيشتها.


وأضاف إن صندوق الزكاة يعمل وفق قانون خاص، ما يعكس التزام الدولة بتنظيم العمل الخيري وضمان وصوله إلى مستحقيه، لافتا إلى أن الصندوق ينفذ برامج متعددة تشمل صيانة المنازل وبناء مساكن جديدة للأسر الفقيرة والعفيفة، إضافة إلى تقديم المساعدات النقدية والعينية، وتنفيذ مشروعات تأهيلية وإنتاجية للأسر الفقيرة والمحتاجة.


من جانبه، أوضح مدير أوقاف البلقاء الدكتور طالب العواملة، أن المشروع يمثل بناء للأمل وترسيخا لقيم التعاون والتراحم التي دعا إليها الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي امتدادا للرؤية الهاشمية التي تضع كرامة المواطن وتحسين مستوى معيشته في صدارة الأولويات الوطنية.


وحضر الافتتاح متصرف لواء دير علا الدكتور جمال الخريشا، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات.

 
 


غا

ب

ب

ب

