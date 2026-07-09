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وزير الأوقاف يطلع على مشاريع توسعة مستشفى المقاصد والخدمات المقدمة للمرضى

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جانب من الزيارة
 
الخميس، 09-07-2026 04:30 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مستشفى المقاصد الخيرية، للاطمئنان على أحوال المرضى والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، ومتابعة سير العمل في مشاريع التوسعة والتطوير التي ينفذها المستشفى.

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واستهل الخلايلة زيارته، بحضور مدير عام صندوق الزكاة، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور عبد السميرات، ونائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الفقيه، ومدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، باجتماع مع الهيئة الإدارية للمستشفى، استمع خلاله إلى إيجاز حول أبرز الإنجازات التي حققها المستشفى، والخطط والمشاريع التطويرية المستقبلية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين والمرضى.


وشملت الزيارة جولة ميدانية في أقسام المستشفى، اطلع خلالها الخلايلة على سير العمل في مشروع إنشاء الطابقين الأول والثاني، ومبنى قسم الكلى الصناعية الجديد، وما يتضمنه من أعمال إنشائية وتجهيزية، كما اطمأن على المرضى الراقدين على أسرة الشفاء، واستمع إلى شرح حول المشاريع التطويرية التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى.


وأكد الخلايلة أن مستشفى المقاصد الخيرية يمثل أحد أبرز الصروح الطبية الوقفية في المملكة، مشيداً بما يشهده من تطور متواصل، وبالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية احتياجات المرضى في منطقة حي نزال والعاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة.


وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة المشاريع الوقفية الصحية، ودعم مسيرة التطوير في المستشفى، بما يعزز رسالته الإنسانية ودوره الوطني في خدمة المجتمع الأردني.

 
 


gnews

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