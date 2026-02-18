وزير الأوقاف يطلق حملة لتوزيع طرود غذائية

وأكد الخلايلة أن الحملة تجسد نهج الوزارة في تعزيز القيم الإيمانية ونشر التكافل التكافل الاجتماعي في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، بالشراكة مع المزكّيين والمتبرعين.
وأعرب الخلايلة بحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات عن شكره وتقديره لشركة محمد أبو صوفة وشركاه، ولصندوق الزكاة، على جهودهم في دعم الأسر الفقيرة، من خلال توفير المواد الغذائية والطرود خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.
من جانبه، أوضح المحسن محمد أبو صوفة أن الحملة ستوزع 10 آلاف طرد غذائي بكلفة ربع مليون دينار على مستحقيها عبر لجان الزكاة في مختلف مناطق المملكة.
