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وزير الأوقاف يطلق مشروع "حقيبتي"

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
 
الإثنين، 04-08-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري-   أطلق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، مشروع الحقائب المدرسية ومستلزماتها من القرطاسية "حقيبتي".

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ويوزع صندوق الزكاة سنويا من خلال مشروع "حقيبتي"، حقائب مدرسية تحتوي على المستلزمات كافة التي يحتاجها الطالب الفقير خلال العام الدراسي، ضمن برامج الصندوق لمساعدة الفقراء والأيتام المحتاجين من طلاب العلم في جميع مناطق المملكة.


وقال الخلايلة، إن صندوق الزكاة يحرص كل عام، وقبل افتتاح المدارس، على إطلاق هذا المشروع الخيري، حيث سيتم هذا العام توزيع 20 ألف حقيبة مع مستلزماتها، بتكلفة تبلغ 250 ألف دينار، مشيدا بدور الصندوق في تجسيد معنى التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، ووجهتنا إليه قيادتنا الهاشمية.

 
 
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