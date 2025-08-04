وزير الأوقاف يطلق مشروع "حقيبتي"

الوكيل الإخباري- أطلق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، مشروع الحقائب المدرسية ومستلزماتها من القرطاسية "حقيبتي".

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ويوزع صندوق الزكاة سنويا من خلال مشروع "حقيبتي"، حقائب مدرسية تحتوي على المستلزمات كافة التي يحتاجها الطالب الفقير خلال العام الدراسي، ضمن برامج الصندوق لمساعدة الفقراء والأيتام المحتاجين من طلاب العلم في جميع مناطق المملكة.