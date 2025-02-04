وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس لإعلان ترتيبات الحج
الثلاثاء، 04-02-2025
09:00 م
https://www.alwakeelnews.com/story/719358
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
يعقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة مؤتمراً صحفياً الخميس عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي 1446 هجري/ 2025 ميلادي.
اضافة اعلان
ودعا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف علي الدقامسة ممثلي وسائل الإعلام الراغبين بتغطية فعاليات المؤتمر الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، والذي سيُعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين - طيب الله ثراه- في منطقة العبدلي.