وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس لإعلان ترتيبات الحج

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة مؤتمراً صحفياً الخميس عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي 1446 هجري/ 2025 ميلادي.

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