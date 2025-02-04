 
الثلاثاء 2025-02-04 10:14 م
 

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس لإعلان ترتيبات الحج

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
محمد الخلايلة
الثلاثاء، 04-02-2025 09:00 م

الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة مؤتمراً صحفياً الخميس عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي 1446 هجري/ 2025 ميلادي.

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 ودعا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف علي الدقامسة ممثلي وسائل الإعلام الراغبين بتغطية فعاليات المؤتمر الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، والذي سيُعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين - طيب الله ثراه- في منطقة العبدلي.

 
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