الأحد 2026-01-04 02:21 م

وزير الأوقاف يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان ترتيبات موسم الحج

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
الأحد، 04-01-2026 01:23 م
الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم بعد غدٍ الثلاثاء، لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي.اضافة اعلان


ويأتي المؤتمر الذي سيعقد في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس في منطقة العبدلي، لعرض الاستعدادات والإجراءات المتخذة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والإجابة عن استفسارات وسائل الإعلام.
 
 


