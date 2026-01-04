وزير الأوقاف يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان ترتيبات موسم الحج

ويأتي المؤتمر الذي سيعقد في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس في منطقة العبدلي، لعرض الاستعدادات والإجراءات المتخذة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والإجابة عن استفسارات وسائل الإعلام.
-
