وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الوعظي للواعظات في عجلون

12:14 م

الوكيل الإخباري- رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، افتتاح فعاليات الملتقى الوعظي للواعظات، الذي نظمته وزارة الأوقاف في محافظة عجلون اليوم، بحضور عدد من الواعظات في مديرية الشؤون النسائية في الوزارة. اضافة اعلان





وبيّن الخلايلة أن هذه الملتقيات تأكيد على الاستراتيجية الدعوية للوزارة، القائمة على الأسلوب الحسن الذي يقدم الدين بوسطيته واعتداله، من خلال عمل الواعظات مع المجتمع، وتفعيل رسالة المسجد، ورفع كفاءة الكوادر النسائية العاملة في الحقل الدعوي والإرشادي، وتمكينهن من أداء رسالتهن على أكمل وجه.



ويُعقد الملتقى على مدار أربعة أيام، مشتملًا على دورات فقهية ودورات في الإلقاء والتواصل الدعوي الناجح.



وحضر الملتقى مفتي محافظة عجلون، الدكتور محمد بني طه، ومدير أوقاف محافظة عجلون، الدكتور صفوان القضاة، ومدير ثقافة عجلون، سامر فريحات، ومديرة الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف، الدكتورة لميس الرشدان.





