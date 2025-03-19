وزير الأوقاف يفتتح اليوم الخيري والطبي في دير علا

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بمشاركة صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيرية، في لواء دير علا بمحافظة البلقاء.

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وقال الخلايلة، إن الوزارة دأبت على عقد الأيام الخيرية في مختلف مناطق المملكة، لمساعدة الفقراء والمحتاجين من خلال برامج صندوق الزكاة، إضافة الى تفقد احتياجات قطاع الأوقاف والعمل على حلها.