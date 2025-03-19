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وزير الأوقاف يفتتح اليوم الخيري والطبي في دير علا

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
 
الأربعاء، 19-03-2025 05:45 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بمشاركة صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيرية، في لواء دير علا بمحافظة البلقاء.

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وقال الخلايلة، إن الوزارة دأبت على عقد الأيام الخيرية في مختلف مناطق المملكة، لمساعدة الفقراء والمحتاجين من خلال برامج صندوق الزكاة، إضافة الى تفقد احتياجات قطاع الأوقاف والعمل على حلها.


وأكد على رسالة الوزارة في الدعوة الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، والتعامل مع ركن الزكاة وفق قانون ينظم تحصيلها وإنفاق كل ما يأتي من أموال في مصارفها الشرعية، ما عزز ثقة المزكين والمتبرعين بالصندوق وغايته سد حاجات الفقراء والمحتاجين وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع.

 
 
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