وزير الأوقاف يفتتح مبنى مديرية أوقاف الكرك الجديد

وأكد الخلايلة، أن افتتاح المبنى الجديد يأتي في إطار توجه الوزارة لتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفي مديريات الأوقاف، وتمكينهم من أداء عملهم في خدمة بيوت الله تعالى، ومتابعة المساجد، وخدمة المصلين، ورعاية شؤون الأئمة والوعاظ، وتعزيز دورها في نشر قيم الوسطية والاعتدال.
والتقى وزير الأوقاف خلال زيارته، أئمة وخطباء "أوقاف الكرك"، مؤكدا الدور الذي يقوم به الأئمة في توعية المجتمع وتعزيز منظومة القيم والأخلاق، واستمع إلى أبرز الملاحظات والاحتياجات المتعلقة بالعمل الدعوي والإرشادي.
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