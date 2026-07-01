الأربعاء 2026-07-01 02:52 م

وزير الأوقاف يفتتح مبنى مديرية أوقاف الكرك الجديد

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
 
الأربعاء، 01-07-2026 02:46 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، مبنى مديرية أوقاف محافظة الكرك الجديد، بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف، والأمين العام للوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا.

اضافة اعلان


وأكد الخلايلة، أن افتتاح المبنى الجديد يأتي في إطار توجه الوزارة لتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفي مديريات الأوقاف، وتمكينهم من أداء عملهم في خدمة بيوت الله تعالى، ومتابعة المساجد، وخدمة المصلين، ورعاية شؤون الأئمة والوعاظ، وتعزيز دورها في نشر قيم الوسطية والاعتدال.


والتقى وزير الأوقاف خلال زيارته، أئمة وخطباء "أوقاف الكرك"، مؤكدا الدور الذي يقوم به الأئمة في توعية المجتمع وتعزيز منظومة القيم والأخلاق، واستمع إلى أبرز الملاحظات والاحتياجات المتعلقة بالعمل الدعوي والإرشادي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مبنى مديرية أوقاف الكرك الجديد

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية "المهندسين" توقع اتفاقية لتطوير منظومة التدقيق الإلكتروني للمخططات الهندسية

ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اعتداءات جديدة على خط ناقل تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج في منطقة الموقر جنوب العاصمة عمّان. وقالت الوزارة إن وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن (مياهنا) ب

أخبار محلية ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة

مجموعة زين تفوز برخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سورية لمدة 25 عاما بقيمة 747 مليون دولار

أخبار الشركات مجموعة زين تفوز برخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سورية لمدة 25 عاما بقيمة 747 مليون دولار

الرئيس السوري أحمد الشرع. دمشق

عربي ودولي الرئيس السوري يسمي آخر 70 عضوا في مجلس الشعب الانتقالي

علم إيران

عربي ودولي مسؤول إيراني: المحادثات غير المباشرة مع واشنطن تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم

كأس العالم كم بلغت المكافأة المالية التي حصل عليها المنتخب الوطني بعد مشاركته في المونديال؟

عطلة رسمية غداً الخميس للقوات المسلحة والأمن العام باستثناء إدراة الترخيص

أخبار محلية الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية



 
 






الأكثر مشاهدة

 