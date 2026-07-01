وزير الأوقاف يفتتح مبنى مديرية أوقاف الكرك الجديد

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، مبنى مديرية أوقاف محافظة الكرك الجديد، بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف، والأمين العام للوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا.

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وأكد الخلايلة، أن افتتاح المبنى الجديد يأتي في إطار توجه الوزارة لتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفي مديريات الأوقاف، وتمكينهم من أداء عملهم في خدمة بيوت الله تعالى، ومتابعة المساجد، وخدمة المصلين، ورعاية شؤون الأئمة والوعاظ، وتعزيز دورها في نشر قيم الوسطية والاعتدال.