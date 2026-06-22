وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصرفندي في الزرقاء

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين، مسجد عبد المجيد الصرفندي في محافظة الزرقاء.

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وقال الخلايلة إن بناء المساجد وعمارتها من أعظم صور الإيمان بالله تعالى، ودليل على قوة الانتماء الديني والاجتماعي، مشيراً إلى أن رسالة المسجد لا تقتصر على تشييد البناء المادي، وإنما تمتد إلى ترسيخ العمارة المعنوية والمعرفية التي تقوم على نشر قيم العبادة والعلم والألفة بين الناس.



وثمن الخلايلة مبادرة المتبرع وأسرته وكل من ساهم في إنشاء المسجد، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية المساجد في مختلف أنحاء المملكة وتأمينها بالأئمة والخطباء بما يعزز دورها الديني والوطني.



من جهته، أوضح مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة أن مسجد الصرفندي يعد إضافة نوعية للمساجد في المحافظة، مؤكداً أنه جاء بجهود وتبرع كامل من أحد المحسنين وبكلفة تجاوزت 450 ألف دينار.