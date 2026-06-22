وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصرفندي في الزرقاء

وقال الخلايلة إن بناء المساجد وعمارتها من أعظم صور الإيمان بالله تعالى، ودليل على قوة الانتماء الديني والاجتماعي، مشيراً إلى أن رسالة المسجد لا تقتصر على تشييد البناء المادي، وإنما تمتد إلى ترسيخ العمارة المعنوية والمعرفية التي تقوم على نشر قيم العبادة والعلم والألفة بين الناس.
وثمن الخلايلة مبادرة المتبرع وأسرته وكل من ساهم في إنشاء المسجد، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية المساجد في مختلف أنحاء المملكة وتأمينها بالأئمة والخطباء بما يعزز دورها الديني والوطني.
من جهته، أوضح مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة أن مسجد الصرفندي يعد إضافة نوعية للمساجد في المحافظة، مؤكداً أنه جاء بجهود وتبرع كامل من أحد المحسنين وبكلفة تجاوزت 450 ألف دينار.
ويقام المسجد على مساحة إجمالية تبلغ ألف متر مربع في مدينة المجد بمحافظة الزرقاء، ويتكون من طابقين يضمان مصلى رئيسياً للرجال وآخر للنساء، إضافة إلى دار للقرآن الكريم، وسكن للإمام والمؤذن، ومرافق للوضوء، إلى جانب 8 مخازن تتبع للمسجد ومواقف مخصصة للمركبات.
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