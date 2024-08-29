وزير الأوقاف يفتتح مسجد ماعين الشرقي

وأعرب الخلايلة عن تقديره لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتية لتبرعها الكريم لبناء المسجد، مشيرا الى عمق روابط الأخوة المتميِّزة بين الأردن والكويت على مستوى القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين.
وأكد الخلايلة دور المسجد في حياة المجتمع وبناء شخصية المسلم، مشيرا الى أن بناء المسجد كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى المدينة المنوّرة لدوره في جمع أمة القرآن على الذكر والتفقه في أمور دينهم ودنياهم.
بدوره قال ممثل الجمعية محمود عبد الخالق النوري، ان إقامة هذا الصرح يأتي امتدادا لسلسلة متواصلة من التعاون الثنائي في المجال الخيري والانساني، مُشيراً إلى العلاقات الوثيقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين والشعبين الاردني والكويتي.
من جانبه استعرض مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد دور الوزارة وحرصها على العناية بالمساجد والتوجيه نحو بنائها بما يعزز دور المسجد ومكانته في المجتمع.
وأقيم المسجد على مساحة 380 مترا مربعا موزعة على مبنى من طابقين يضم مصلىً للرجال وآخر للنساء، إضافة إلى سكن للإمام ومرافق صحية.
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