وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعاظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي في عرجان

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة ماضية في تعزيز دورها الدعوي والاجتماعي من خلال توسيع خدمات صندوق الزكاة، ودعم الأسر المحتاجة، وتنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب ترسيخ رسالة المسجد القائمة على الحكمة والموعظة الحسنة.

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وقال الخلايلة خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني في قضاء عرجان بمحافظة عجلون، إن الوزارة تحرص في جميع جولاتها الميدانية على مراجعة واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم في قطاع الأوقاف، إلى جانب تقديم المساعدات للأسر المحتاجة.



وأضاف أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبدعم من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يمتلك تجربة رائدة في العمل الزكوي، مشيرا إلى أن صندوق الزكاة يعد من النماذج القليلة في العالم التي تعمل وفق قانون ينظم جمع أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، بما يعزز قيم التكافل الاجتماعي.



وشدد على أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الدعم للأسر المحتاجة، سواء من خلال الرواتب الشهرية، أو ترميم المنازل، أو المشاريع التأهيلية، أو كفالات الأيتام، مؤكدا استعداد صندوق الزكاة لزيادة هذه الخدمات في محافظة عجلون وفق الاحتياجات الفعلية.



وتضمن اليوم الخيري توزيع 700 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا لكل قسيمة على أسر فقيرة في المنطقة، ومساعدات نقدية لـ50 يتيما و50 طالبا جامعيا بواقع 100 دينار لكل منهم، إلى جانب توزيع 500 طرد غذائي، إضافة إلى تنظيم يوم طبي مجاني من قبل مستشفى المقاصد الخيرية، شمل تقديم الرعاية الصحية والعلاج المجاني لأهالي المنطقة.



من جهته، قال مدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور صفوان القضاة، إن ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري يجسد رسالة وزارة الأوقاف في خدمة الدين والوطن والمجتمع، ويسهم في تحصين النشء من التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها آفة المخدرات والسلوكيات السلبية، من خلال نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز الوعي الديني.



بدوره، ثمن رشيد بني سعيد، في كلمة ألقاها باسم المجتمع المحلي، جهود الوزارة في تنظيم الملتقيات والبرامج الدعوية والخيرية، مؤكدا أنها تسهم في تعزيز الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الهاشمية، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية التي يقوم عليها المجتمع الأردني.