وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في مادبا

وقال الخلايلة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء قبل أسبوعين؛ وجّه باستمرار نهج الزيارات الميدانية للمسؤولين، مُشيراً إلى أن الزيارات إلى جميع محافظات المملكة تأتي امتثالاً للتوجيهات الملكية.
وأضاف، الوزارة تعودت على عقد مثل هذه اللقاءات لتقديم المساعدات الطارئة ومراجعة المشاريع التي تنفذها، والاستماع لملاحظات المواطنين المتعلقة بقطاع الأوقاف، لافتا إلى أن "هذه اللقاءات تعتبر فرصة للقاء أهلنا على امتداد تراب وطننا المبارك" .
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