وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني في رحاب

وأكد الخلايلة أن الوزارة وبتوجيهات ملكية سامية، تحرص على التواجد المستمر بين أبناء المجتمع المحلي في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز دورها الدعوي والاجتماعي والتنموي، بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل والتراحم وخدمة المواطنين.
وأشار إلى أن صندوق الزكاة سيعمل على زيادة عدد المشاريع التأهيلية وبرامج ترميم المنازل في قضاء رحاب ومحافظة المفرق، وتعزيز دعم لجان الزكاة المحلية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسر المحتاجة، مؤكداً أن إمكانات صندوق الزكاة متاحة لتقديم المساندة للأسر التي تستحق الدعم.
وشدد الخلايلة على أن رسالة وزارة الأوقاف هي رسالة الأنبياء القائمة على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبناء خطاب ديني وسطي معاصر يواكب متطلبات العصر ويعزز أمن المجتمع واستقراره.
ووزع وزير الأوقاف 500 قسيمة شرائية للغذاء والكساء بقيمة 30 ديناراً لكل قسيمة، و300 طرد مواد تموينية على العائلات المحتاجة ، إلى جانب تقديم مساعدات نقدية لـ50 يتيماً و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة إلى يوم طبي مجاني نظمه مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة، وقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية والطبية لأهالي المنطقة.
وحضر افتتاح الفعاليات محافظ المفرق الدكتور فراس أبو قاعود، والنائب مي الحراحشة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، إلى جانب عدد من المسؤولين والوجهاء وأبناء المنطقة.
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