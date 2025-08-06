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وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية

وزير الأوقاف محمد الخلايلة
محمد الخلايلة
 
الأربعاء، 06-08-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، ملتقى الوعظ والإرشاد، ويوما خيريا طبيا مجانيا، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية، في لواء الحسينية بمحافظة معان.

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وأكد الخلايلة، حرص الوزارة على إنفاذ التوجيهات الملكية بالتواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم في قطاع الأوقاف، موجها بإعداد الدراسات حول الأسر الفقيرة والمنازل التي تحتاج إلى ترميم في لواء الحسينية، وإقامة مشاريع إنتاجية، وبناء مساكن للأسر الفقيرة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.


ولفت إلى أهمية ملتقيات الوعظ والإرشاد في نشر الخير والفضيلة، وتبادل الخبرات في نشر رسالة الإسلام السمحة وفق النهج الوسطي المعتدل، ومواجهة التطرف ومحاربة الآفات الاجتماعية، فضلا عن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ووحدة الصف الوطني، مشيرا إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى سندا للشعب الفلسطيني وداعما للأهل في قطاع غزة، رغم كل حملات التشكيك.

 
 
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