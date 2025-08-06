وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، ملتقى الوعظ والإرشاد، ويوما خيريا طبيا مجانيا، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية، في لواء الحسينية بمحافظة معان.

اضافة اعلان



وأكد الخلايلة، حرص الوزارة على إنفاذ التوجيهات الملكية بالتواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم في قطاع الأوقاف، موجها بإعداد الدراسات حول الأسر الفقيرة والمنازل التي تحتاج إلى ترميم في لواء الحسينية، وإقامة مشاريع إنتاجية، وبناء مساكن للأسر الفقيرة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.