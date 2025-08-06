وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية

وأكد الخلايلة، حرص الوزارة على إنفاذ التوجيهات الملكية بالتواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم في قطاع الأوقاف، موجها بإعداد الدراسات حول الأسر الفقيرة والمنازل التي تحتاج إلى ترميم في لواء الحسينية، وإقامة مشاريع إنتاجية، وبناء مساكن للأسر الفقيرة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
ولفت إلى أهمية ملتقيات الوعظ والإرشاد في نشر الخير والفضيلة، وتبادل الخبرات في نشر رسالة الإسلام السمحة وفق النهج الوسطي المعتدل، ومواجهة التطرف ومحاربة الآفات الاجتماعية، فضلا عن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ووحدة الصف الوطني، مشيرا إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى سندا للشعب الفلسطيني وداعما للأهل في قطاع غزة، رغم كل حملات التشكيك.
-
أخبار متعلقة
-
نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك
-
المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
-
التربية تعقد الخميس مؤتمرا عند السادسة مساء للإعلان عن نسب نجاح وأوائل "التوجيهي"
-
غرفة عمليات في جرش لتلقي شكاوى وبلاغات بحق مطلقي العيارات النارية
-
عجلون تسجل إقبالا سياحيا غير مسبوق على الشاليهات والمرافق الطبيعية
-
وزير الاتصال الحكومي: مستوطنون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة
-
وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان سبل تطوير بيئة العمل على جسر الملك حسين