وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري والطبي في الكورة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن نهضة الأمة تكون بالجد والاجتهاد، وتعزيز ثقافة الإبداع والإنجاز، بعيدا عن الاتكالية أو الفهم الخاطئ لمفاهيم الزهد، لافتا إلى أن قوة الأمم اليوم تقاس بقوة اقتصادها وإنتاجها.

ودعا الخلايلة خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري، واليوم الطبي المجاني في لواء الكورة بمحافظة إربد، الخطباء والأئمة إلى التركيز خلال شهر رمضان على ترسيخ قيم الاعتدال في الاستهلاك، والحفاظ على نظافة المرافق العامة بوصفها قيمة إسلامية أصيلة.



وقال إن الوزارة ومن خلال صندوق الزكاة والمؤسسات الوقفية تعمل على تطوير العمل الوقفي وتنميته بما يسهم في تعزيز جهود التنمية المجتمعية وسد احتياجات الأسر الفقيرة، مؤكدا أن استثمار ريع الأوقاف وتوجيهه إلى البرامج الخيرية يمثل أولوية في عمل الوزارة.



وخرى خلال الملتقى توزيع 500 كوبون تمويني بقيمة 30 دينارا لكل كوبون، وتقديم مساعدات نقدية لـ50 يتيما و50 طالبا جامعيا بواقع 100 دينار لكل منهم، فضلا عن توزيع 600 طرد غذائي.



وأشار الخلايلة، إلى أن 143 أسرة في الكورة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و52 يتيما يتقاضون كفالات شهرية الى جانب عدد من المشاريع الإنتاجية، شملت توفير مواد بناء وألمنيوم ومشاريع بقالة وتربية أغنام، إضافة الى ترميم خمسة منازل، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المشاريع الإنتاجية ومشاريع ترميم المنازل بالتعاون مع الجهات المعنية.



كما افتتح الوزير اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة، وقدم خلاله الرعاية الصحية والطبية لأهالي المنطقة.



بدوره ، أوضح مدير أوقاف الكورة عبد السلام نصير، أن عقد الملتقى الوعظي في اللواء يجسد رسالة الوزارة في الدعوة والإرشاد ونشر القيم الإسلامية السمحة، رافعا أسمى آيات التهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الميمون.



وفي كلمة باسم المجتمع المحلي، أشاد الدكتور طارق الفقيه، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجتمع المحلي، لافتا إلى التطور الكبير في مساجد اللواء من حيث البنية والنظافة والتقنيات الحديثة.



وتضمن الحفل، عرض فيلم مرئي عن أبرز مبادرات مديرية أوقاف الكورة وإنجازاتها خلال العامين الماضيين، لا سيما في مجالات الطاقة الشمسية، والحصاد المائي، وتعزيز منظومة السلامة العامة، والربط الإلكتروني، كما اشتمل على إلقاء قصيدة شعرية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك، وتكريم عدد من حفاظ القران الكريم.