وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية في اشتفينا بمحافظة عجلون.

اضافة اعلان



وقال الخلايلة، إن الوزارة دأبت على إقامة هذه اللقاءات للتواصل مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية المحتاجين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحويل المستحقين إلى مزكين عبر برامج صندوق الزكاة في إطار النهج الملكي التواصلي المباشر مع المواطنين.



واستمع الوزير لمطالب واحتياجات أهالي منطقة اشتفينا المتعلقة بقطاع الأوقاف، موجها بإعداد الدراسات عن الأسر الفقيرة والبيوت التي تحتاج للترميم، فضلا عن إقامة مشاريع إنتاجية وبناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة.