وزير الأوقاف يفتتح ملتقى للوعظ ويوما خيريا وطبيا في لواء البترا

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة التابع للوزارة بالتعاون مع مستشفى المقاصد في منطقة الطيبة في لواء البترا.



وأكد الخلايلة على رسالة الوزارة التي تحمل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث أن رسالة الأنبياء كانت قائمة على الكلمة الطيبة ورسائل الموعظة والنصح، مشيرا إلى أن لقاء اليوم الذي يجمع ثلة من العلماء والأئمة في وزارة الأوقاف يأتي تجسيدا لهذا المبدأ .



وأبدى الخلايلة، استعداد الوزارة لبناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة في لواء البتراء بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء، وترميم المنازل المحتاجة للترميم للأسر الفقيرة والمحتاجة ضمن الشروط والتعليمات والإمكانيات التي تحكم عمل الصندوق.



وأعلن وزير الأوقاف، عن توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا، ومساعدات نقدية لـ50 يتيما و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة لتوزيع 300 طرد غذائي على الأسر الفقيرة والمحتاجة.



كما أشار وزير الأوقاف إلى وجود 250 أسرة في محافظة معان، منها 20 عائلة في لواء البتراء تتقاضى رواتب شهرية من الصندوق، إضافة إلى وجود 25 يتيما، منهم 3 يتقاضون كفالات أيتام من الصندوق وترميم 11 منزلا في المحافظة.



إلى ذلك، افتتح الخلايلة، اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية في منطقة وادي موسى وقدم خلاله الرعاية الصحية والطبية لأهالي المنطقة.