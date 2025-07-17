وزير الأوقاف يفتتح ملتقى للوعظ ويوما خيريا وطبيا

07:05 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738559 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيريّة، في منطقة جبل القصور في لواء ماركا بالعاصمة عمّان. اضافة اعلان





وقال الخلايلة، إن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالتواصل مع المواطنين والاستماع إليهم، وتلمّس احتياجات قطاع الأوقاف في مختلف مناطق المملكة، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية، وإقامة الأيام الطبية المجانية.



ووجه وزير الأوقاف، المعنيبن في صندوق الزكاة ومديرية أوقاف عمان الأولى بالتعاون والتنسيق مع متصرفية لواء ماركا، بإعداد الدراسات المتعلقة بترميم المنازل وتوفير مشاريع تأهيلية للأسر الفقيرة والمحتاجة في اللواء ضمن برامج صندوق الزكاة.



ووزع الخلايلة 800 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارًا على الأسر الفقيرة والمحتاجة بالمنطقة ومساعدات نقديّة لـ 50 يتيمًا و 50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، و 300 طرد غذائي، مُشيرًا الى وجود 500 أسرة في لواء ماركا تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، إضافة الى 260 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام، فضلاً عن تنفيذ 5 مشاريع تأهيلية.



بدوره اشار مدير أوقاف عمّان الأولى الدكتور غالب الزعارير، إلى أهمية ملتقيات الوعظ والإرشاد في تبادل الآراء والخبرات بين الائمة والوعاظ بما يعزز دورهم في الإصلاح والتوجيه.



من جهته ثمن مدير مدرسة الامام الشافعي الأساسية للبنين رعد بني مصطفى في كلمة المجتمع المحلي، جهود وزارة الأوقاف في نشر الدعوة والإرشاد، وتقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين والفقراء.



كما افتتح وزير الأوقاف اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيريّة في مدرسة الامام الشافعي الأساسية للبنين بجبل القصور، واشتمل على تقديم الرعاية الصحيّة والطبيّة لأهالي المنطقة.



وحضر الافتتاح، متصرف لواء ماركا الدكتور أحمد الزبون، ومدير التربية والتعليم للواء ماركا الدكتور أحمد السلامات، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد، الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور بسام الشلول، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة.