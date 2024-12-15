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وزير الأوقاف يقرر تمديد فترة التسجيل الاولي للحج حتى الخميس المقبل

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أرشيفية
الأحد، 15-12-2024 01:33 م
الوكيل الإخباري- قرر وزير الأوقاف و الشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، تمديد فترة التسجيل الاولي للحج حتى تمام الساعة (العاشرة ) من مساء يوم الخميس المقبل.اضافة اعلان


وسيستمر التسجيل الأولي للحج من خلال بوابة الحاج الإلكترونية https://hajj.gov.jo/reg/ للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، ودون اشتراط تلقي المسجل أو المسجلة جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة،
 
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