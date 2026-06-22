الإثنين 2026-06-22 05:36 م

وزير الأوقاف يكرم أوائل خريجي مبادرة "حفاظ التنزيل" في الزرقاء

ل
جانب من التكريم
 
الإثنين، 22-06-2026 04:46 م

الوكيل الإخباري- كرّم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الاثنين أوائل خريجي مبادرة "حفاظ التنزيل" في جامع العرب الكبير بمحافظة الزرقاء.

اضافة اعلان

 

وتوّجت المبادرة عامها العاشر بإتمام 13 طالبا حفظ القرآن الكريم كاملاً.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز

عربي ودولي تزايد حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

ل

أخبار محلية مجمع اللغة العربية يتسلم الفهرس الشامل لمجموعة مخطوطات مكتبة آيا صوفيا

علم إيران في العاصمة طهران.

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلّق عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 آب

ل

أخبار محلية آلية جديدة لصرف تعويض الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة عند المغادرة نهائيا

ب

أخبار محلية اتفاقية لإعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير بالمملكة

وزارة السياحة

أخبار محلية موظفة تقتحم مكتب وزير السياحة وتغلقه على نفسها.. والأمن يتدخل

ل

أخبار محلية وزير الأوقاف يكرم أوائل خريجي مبادرة "حفاظ التنزيل" في الزرقاء

ب

أخبار محلية وزير الزراعة: حرائق حقول القمح لم تؤثر على حجم الإنتاج



 
 






الأكثر مشاهدة

 