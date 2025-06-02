وزير الأوقاف يكرم اعضاء البعثتين الصحية والإعلامية

وثمن الخلايلة جهود أعضاء البعثتين والتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف بما يسهل على الحاج الأردني أداء مناسكه بيسر وسهوله.
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