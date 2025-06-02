وزير الأوقاف يكرم اعضاء البعثتين الصحية والإعلامية

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الوكيل الإخباري- كرم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين الحجاج أعضاء البعثتين الصحية والإعلامية.

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