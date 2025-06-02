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وزير الأوقاف يكرم اعضاء البعثتين الصحية والإعلامية

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
 
الإثنين، 02-06-2025 09:53 م

الوكيل الإخباري-    كرم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين الحجاج أعضاء البعثتين الصحية والإعلامية.

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وثمن الخلايلة جهود أعضاء البعثتين والتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف بما يسهل على الحاج الأردني أداء مناسكه بيسر وسهوله.

 
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