وزير الأوقاف يكرّم كوكبة من حَفَظة القرآن

الوكيل الإخباري- رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة الاثنين، حفلاً تكريمياً لكوكبة من حَفَظة القرآن الكريم المشاركين في ملتقى أهل القرآن للسرد الغيبي، في مسجد الهادي.

وأكد الخلايلة المكانة العظيمة للقرآن الكريم في حياة الأمة، مشدداً على ضرورة بناء جيل قرآني، يتخذ من كتاب الله منهجاً وسلوكاً، في مواجهة التحديات المعاصرة والآفات الاجتماعية، وفي مقدمتها آفة المخدرات والجرائم الإلكترونية.



وقال، إن رعاية هذه الفعاليات تأتي انسجاماً مع رؤية الوزارة في دعم بيوتِ الله وتنشئة الجيل على قيم الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أن هذا الحفل يُجسّد مبادرة ختم القرآن الكريم في المساجد، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وبما يعزز دور المساجد كمنارات للعلم والهداية.



بدوره، أكد قَيّم الوقف سامي حمودة أهمية القرآن الكريم في بناء القيم والأخلاق، والدور المحوري الذي تضطلع به المساجد ومراكز التحفيظ في تنشئة الأجيال.