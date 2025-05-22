وزير الأوقاف يكرم 171 حافظا وحافظة للقرآن بمدارس العمرية

وأشار الخلايلة إلى اهتمام الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بكتاب الله تعليمًا وتعلّمًا وتلاوةً وتدبّرًا، من خلال المراكز القرآنية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتنظيم المسابقات الدولية والمحلية لحفظ القرآن والمشاركة فيها، فضلًا عن تخصيص وقفية للإنفاق على طباعة المصحف الشريف وتعليمه وتعلّمه.
وأشاد، بحضور مدير عام البنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، بدور مدارس العمرية كصرح علمي متميّز يجمع بين العلم وتحفيظ كتاب الله، مؤكدًا أهمية أن ينعكس القرآن على سلوكنا وواقعنا.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام يكشف عن عملية استخبارية مشتركة ونوعية - صور
-
أ ف ب: المدعي العام السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي على خلفية حرق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة
-
بحث تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الأردن وفلسطين
-
دورات تدريبية بالإسعافات الأولية لعدد من المدارس
-
سفارة الإمارات تشارك في احتفالات الأردن بعيد الاستقلال
-
"التربية": في عيد الاستقلال نستذكر تضحيات القيادة الهاشمية وجيشنا العربي
-
أمين عمان يفتتح حديقتي أبو نصير والمحطة
-
قانون ضمان اجتماعي فلسطيني جديد بدعم من مجلس الأعيان الأردني