وزير الأوقاف يلتقي أعضاء البعثات المرافقة للحجاج

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الوكيل الإخباري- دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أعضاء البعثات المرافقة للحجاج الأردنيين، إلى تقديم كل الرعاية والعون والإرشاد، حتى يتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل سهولة ويُسر. اضافة اعلان





وأكد، لدى لقائه اليوم الأربعاء، أعضاء البعثات الإدارية والطبية والإعلامية، ووعظ الإرشاد المرافقة لحجاج المملكة، أهمية الدور الذي يضطلعون به، ومسؤوليتهم الشرعية في تقديم الخدمات للحجاج، ومواكبة احتياجاتهم طوال رحلة الحج، والاستماع إلى المشاكل، والعمل على حلّها بأقصى سرعة، وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم.



وقال، خلال اللقاء الذي عُقد في المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول، إن مناسك الحج "شاقة" وتحتاج إلى صبر وتحمل، مشددًا على ضرورة التخفيف عن الحجاج، واعتماد البرنامج الوعظي والإرشادي الذي أعدّته الوزارة بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، فيما يتعلق بالفتاوى.



ولفت الخلايلة إلى استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات للبعثة الطبية، وتأمين احتياجات الحجاج الأردنيين من الأدوية والعلاج داخل الأراضي السعودية.



وحضر اللقاء مدير دائرة الحج والعمرة، مجدي البطوش، ومدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف، يوسف القضاة، ومدير عام صندوق الزكاة، الدكتور عبد سميرات، وعدد من مديري مديريات الأوقاف، والمرشدين والمرشدات المرافقين لبعثة الحج، وأعضاء البعثات الطبية والإدارية والإعلامية.